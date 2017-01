Que ce soit pour se dépayser ou travailler, les Français sont 35% à envisager l’expatriation pour leur avenir. Une étude a tenté de comprendre quels sont leurs critères pour choisir le pays d’accueil, et pourquoi ils quittent le territoire français. On en apprend aussi un peu plus sur leurs réticences à partir. Cette enquête révèle que le désir d’expatriation et le plus fort chez les jeunes Parisiens.