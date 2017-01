La quarantaine fraîche et active, Mali vit aujourd’hui à Tel Aviv dans son petit appartement du quartier d’Allenby. Globe-trotter nomade de par les fonctions de son père, Mali n’en reste pas moins très israélienne et profondément attachée à ses racines. De retour au pays depuis 6 ans, elle se sent ici à la fois familière et étrangère à ce pays qu’elle a depuis toute jeune dû représenter…