Femme d’expatriée, ayant vécu dans six pays différents en vingt ans, Gwenaëlle de Bizemont pose ses valises en 2005 à Dubaï. Entrepreneuse depuis toujours avec la création de huit (!) sociétés à son actif, Gwenaëlle nous parle de son dernier projet et de sa vision du monde des affaires à Dubaï.

Ils ont créé l’une des marques les plus sympathiques de l’Hexagone: des bons produits, de l’imagination et beaucoup d’humour. Augustin, de Michel et Augustin, s'est expatrié aux Etats-Unis pour développer la marque. Il nous en dit un peu plus sur cette belle aventure.