Pour être toujours plus proche de vous et de vos envies, lepetitjournal.com renouvelle son mini-site des bons plans en lançant dès aujourd’hui : Expat Guide. Une nouvelle plateforme plus moderne, plus visuelle, et plus pratique pour mettre en avant votre entreprise dans un annuaire destiné aux expatriés et francophones, pour poster vos petites annonces et pour trouver toutes les idées de sorties près de chez vous.