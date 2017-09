Bleu Blanc Box : la diaspora bretonne à l'étranger

Pas facile de recenser tous les Bretons résidant à l’étranger… Et pour cause, ils sont partout, on peut les trouver dans une crêperie à Hong-Kong ou sur un terrain de football à New York. Véritable communauté éparpillée tout autour de la planète, les Bretons se retrouvent à travers des réseaux sociaux sur mesure, symboles spécifiques des valeurs de solidarité et d’ouverture sur le monde. Découvrez une diaspora pas comme les autres !

Une tradition de solidarité

S’il est difficile de statuer sur le nombre exact de Bretons à l’étranger, on peut aisément supposer qu’ « au moins un Français sur dix vivant à l’étranger peut se revendiquer breton », affirme Corentin Biette, jeune entrepreneur breton, créateur entre autres du réseau social Breizhbook. Selon lui cette diaspora est résistante car fondée sur des liens de solidarité extrêmement forts qui constituent une part essentielle de la culture bretonne, « S’aider, parler, trinquer ensemble, échanger, rire, c’est naturel en plus d’être utiles, ce sont des choses qui rendent heureux ».

Une diaspora historique et ultra connectée depuis bientôt 50 ans

Breizhbook, créé en 2011, est un réseau social pour « les Bretons et amis de la Bretagne » et s’inscrit dans la même lignée que BZH Network et les Bretons du Monde pour donner un cadre à la diaspora bretonne. Son créateur Corentin Biette insiste bien sur cette démarche d’ouverture et d’interaction, il définit son réseau social « comme un complément à Facebook pour permettre un ancrage plus local, il y a aussi une véritable ligne éditoriale et un travail de contenu, un partenariat avec d’autres médias. »

L’Association Les Bretons du Monde est aussi symbolique de ce rayonnement de la diaspora bretonne à l’échelle mondiale. L’initiative est lancée en 1970 sous l’impulsion du premier Congrès de l’Organisation des Bretons Emigrés. En 1971, lors du deuxième congrès, le premier secrétaire général recense déjà 37 associations bretonnes à l’étranger. En 2005, l’Association se mondialise de plus en plus et adopte officiellement le nom « les Bretons du Monde ». Aujourd’hui, le site des Bretons du monde fournit une base de contact pour faciliter l’implantation de Bretons dans un nouveau pays, aide à trouver du travail ou permet simplement d'échanger ses expériences et les bons plans.

