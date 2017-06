L'Arabie et ses alliés, dont l'Egypte, rompent avec le Qatar, accusé de "soutenir le terrorisme"

Vous êtes en expatriation à l’étranger avec votre conjoint et vos enfants depuis quelques années et vous venez d’apprendre que vous devez rentrer en France. Vous êtes partagé entre le plaisir de retrouver vos origines, votre famille, vos amis, et l’angoisse de ce qui vous attend dans un pays que vous avez quitté depuis si longtemps. Vous y retourniez certes pour les vacances mais vous y alliez pour profiter et non pour y vivre…