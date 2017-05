Que ce soit pour un semestre ou pour un an, de plus en plus d’étudiants français, encouragés par leurs écoles, partent étudier à l’étranger. Si les départs, synonymes d’aventures et de dépaysement, sont généralement bien préparés, les retours le sont paradoxalement beaucoup moins. Quoi de plus naturel que de retrouver son « chez soi », ses habitudes et son quotidien ? Pourtant le « choc culturel » attendu ne se produit peut-être pas dans le sens ...