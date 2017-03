Égypte: la justice approuve la remise en liberté d'Hosni Moubarak

2045 kilomètres, 74 jours, -50°C. Trois nombres pour résumer l’incroyable expédition Across Antarctica réalisée en 2014 par Stéphanie GICQUEL et son mari. Entre record mondial, conditions extrêmes et dépassement de soi, ils sont devenus les 25ème et 26ème explorateurs à avoir traversé l’Antarctique en ski. Environ deux ans plus tard, lepetitjournal.com a rencontré cette avocate française énergique, qui revient sur son expérience unique. Retour…