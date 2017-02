FEMMES D'AVENIR EN MEDITERRANEE - Appel à candidatures

FAM (« Femmes d’avenir en Méditerranée ») est un programme unique élaboré par Sciences Po Paris, à l’attention de jeunes femmes issues de la rive sud de la Méditerranée. Cette formation, soutenue par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, et labélisée par l’Union pour la Méditerranée, vise à accompagner ces femmes dans leur parcours professionnel, favoriser la diffusion des principes de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à développer un réseau euro-méditerranéen sur cette thématique.

Chaque année, 22 femmes, sélectionnées sur la base de leur parcours et de leur volonté de promouvoir l’égalité entre les sexes dans leur domaine, participeront à cette formation qui se déroulera entre Paris et Bruxelles.

La troisième édition, qui se tiendra du 9 au 19 mai 2017, accueillera ainsi des femmes aux profils différents, issues de la société civile, du monde politique, de l’entreprise, de la culture ou du secteur public.

Pendant les 2 semaines de cette formation intense, elles bénéficieront de l’excellence académique de Sciences Po, via son Programme de Recherche et d'Enseignement des SAvoirs sur le GEnre – PRESAGE –, elles rencontreront des personnalités d’horizons divers (monde académique, politique, médiatique, artistique…) et elles connaitront le fonctionnement de l’Union européenne.

Les prochaines éditions s’inscriront dans le même esprit avec pour objectif de constituer au fur et à mesure un réseau dynamique entre l’Europe et les pays de la rive sud de la Méditerranée sur cette thématique de l’égalité des sexes.

Le but de cette formation est de participer au renforcement des capacités de jeunes femmes impliquées dans la promotion de l’égalité Femme-Homme au sein de leur société.



CRITERES ET MODALITES DE SELECTION

Etre âgée de 25 à 35 ans ; Etre ressortissantes de l’un des pays suivants : - Turquie, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Egypte, Jordanie, Liban, Syrie, Palestine. Etre actrice du changement, ce qui peut impliquer :

- Se distinguer par son activité entrepreneuriale (jeunes directrices d’entreprises, managers, fondatrices de startup, plateformes d’affaires, e-commerce, etc.) ;

- Participer au changement dans l’espace public et/ou dans le secteur de la politique (être élue locale ou nationale, membre d’un gouvernement, haute fonctionnaire, membre d’un parti politique ou d’un syndicat…) ;

- Etre impliquée dans des activités associatives et/ou sociales (ONG, association, groupe d’influence) ; Témoigner d’un intérêt réel pour les questions de genre et participer à la promotion de l’égalité Femme-Homme ; S’engager à retourner dans son pays d’origine et apporter ses compétences et son talent au service de sa communauté en matière d’égalité Femme-Homme ; Disposer d’un relationnel aisé ; faire preuve de créativité, d’innovation et d’esprit de recherche Etre francophone (connaissance de travail de l’anglais est un plus).

Un jury sélectionnera les lauréates parmi les candidates.

Il sera présidé par la marraine de chaque promotion et sera constitué de personnalités visibles pour leur engagement en matière d’égalité et des droits femmes et issues de l’espace euro-méditerranéen.

Le MAEDI, le ministère des Droits des femmes ainsi que l’UPM participeront également à ce jury.

Les postes diplomatiques, les Instituts Français, les Agences onusiennes et les Universités partenaires contribueront à la pré-sélection des candidates en lien avec l’équipe de Sciences Po.

PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTES

Les frais ci-après seront pris en charge par les organisateurs de la formation :

▪ Billets d’avion aller-retour pour 1 personne ;

▪ Hébergement et transport à Paris ;

▪ Documentation liée à la formation ;

▪ Déplacement, repas et hébergement à Bruxelles ou Strasbourg ;

MODALITES DE SOUMISSION DES CANDIDATURES

Les personnes qui désirent participer à la formation doivent envoyer un email à l’adresse suivante femmes.mediterranee@sciencespo.fr en joignant :

▪ CV maximum 2 pages (uniquement PDF) ;

▪ UNE LETTRE DE MOTIVATION de 2 pages maximum indiquant le bénéfice qu’elles pourraient tirer de cette formation et la manière dont elles pourront mettre en pratique les acquis après la formation (uniquement PDF) ;

▪ DEUX LETTRES DE RECOMMANDATION de deux organismes différents (uniquement PDF) ;

Le titre de l’email doit être « CANDIDATURE FAM 2017 ». Toutes les candidatures doivent être envoyées en format PDF.

Toute candidature incomplète ou ne respectant pas les règles énoncées ci-dessus ne sera pas prise en compte. Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez écrire à femmes.mediterranee@sciencespo.fr.

Vous pouvez aussi consulter le site blogs.sciences-po.fr/womed ou le compte twitter @WoMedScPo.