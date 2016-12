EGYPTâ€™AIR - Que sait-on du crash de lâ€™A320 MS804 ?

On vient de retrouver au large d’une île grecque, la carcasse de l’avion disparu cette nuit entre Paris et Le Caire. Pour l’heure, on ne sait pas quelles ont été les causes et le contexte du drame.

MISE A JOUR 12h30 :



Des débris de l’avion et des effets personnels des passagers ont été retrouvés par l’armée égyptienne, aujourd’hui, à 290km au nord d’Alexandrie. Cette découverte pourrait accélérer l’enquête qui doit toujours déterminer les causes de l’accident. Pour l’instant, la thèse de l’attentat reste la plus plausible.

MISE à JOUR le 20 mai à 11h00 (PARIS) : Les recherches et l'enquête reprennent, le mystère perdure



Si la thèse de l’attentat semble encore aujourd’hui la plus crédible, les autorités françaises et égyptiennes refusent de la confirmer. Pour le ministre des Affaires étrangères, il est encore trop tôt pour conclure définitivement des causes de la disparition de l’avion."Toutes les hypothèses sont examinées mais aucune n'est privilégiée, car nous n'avons absolument aucune indication sur les causes », a-t-il tempéré hier sur France2.



D’autant que les débris retrouvés hier par les autorités grecques au large de Karpathos ne semblent finalement pas être ceux de l’appareil. Les recherches ont donc repris en mer Méditerranée tandis que des équipes d’experts français sont en déplacement en Egypte et dans la zone présumée du crash.

MISE A JOUR à 17h00 (PARIS) : La piste terroriste plus sérieusement envisagée.

"Les dernières pistes avancées dans les recherches autour du crash de l’avion Paris-Le Caire corroboraient plutôt la piste terroriste, même si cela n’est pas confirmé. Il est sûr que le climat géopolitique rend en tous cas cette piste sérieuse, alors que le défaut technique ou humain semble maintenant plus improbable. Avant de quitter le couloir aérien grec, aux alentours de minuit et demi, le pilote ne montrait d’ailleurs aucun signe d’inquiétude et saluait même les autorités grecques dans leur langue.

Quelques minutes après, l’on enregistrait un virage important et une chute rapide de l’appareil qui a ensuite disparu des radars. Le scénario du déclenchement d’un engin explosif à bord de l’avion apparaît alors comme le plus plausible, au vu des données transmises.

Néanmoins, toute la lumière n’est pas faite et les autorités ainsi que la compagnie aérienne n’ont pas encore dévoilé tous les détails de la catastrophe, laissant à l’heure qu’il est, les familles de victimes dans le désarroi. Elles se vont vues pour l’instant proposer un vol et un accueil vers l’Egypte par le gouvernement local, tandis qu’elles sont accueillies et prises en charge à l’aéroport de Roissy."

Un avion en direction du Caire a disparu cette nuit au large des côtes égyptiennes vers 2h45 du matin. Il avait décollé de l’aéroport Charles de Gaulle aux environs de 23 heures avec à son bord, entre 56 ou 59 passagers et dix membres d’équipages. Quinze de ces passagers étaient de nationalité française.



A cette heure, les recherches ont permis de retrouver l’avion au large de l’île grecque de Karpathos au sud de la mer Egée. Les autorités grecques s’étaient notamment jointes aux forces de recherche. Le crash aurait eu lieu vers 3h29 selon l’aviation civile grecque relayée par l’AFP.



Selon la compagnie Egypt’Air, un signal de détresse a été reçu deux heures environ après la disparition-radar de l’appareil. Au vu de la forme et la nature du signal, il semble que c’est une balise automatique qui l’aurait généré.

L’armée égyptienne a cependant infirmé plus tôt dans la matinée l’existence de ce message de détresse.



Alors que les conditions météorologiques ne semblaient pas perturbées, on ne peut à cette heure que spéculer sur les causes du drame. D’après Egypt’Air, le pilote avait plus de 2000 heures de vol derrière lui et l’avion avait réussi tous les contrôles techniques à l’aéroport parisien avant de décoller.



Une cellule de crise a été ouverte par le Quai d’Orsay pour les familles de victimes. Un numéro vert notamment a été mis en place : 00.33.1.43.17.55.95.

Vous pouvez également contacter la compagnie Egypt’Air :

- le 0800 7777 0000 depuis l'Egypte / le 202 2598 9320 en dehors du pays.

Philippe Creusat, www.lepetitjournal.com/le-caire, le 19 mai 2016