LEPETITJOURNAL.COM â€“ Recherche dâ€™un partenaire pour lâ€™Ã©dition du Caire

Après plusieurs tentatives passées ça et là à l’étranger, Marianne, à Shanghai depuis deux ans, a enfin réussi à changer sa vie. Non seulement elle a trouvé un job qui la fait vibrer, elle vient aussi de rencontrer Tao, un entrepreneur Chinois dont elle est follement amoureuse. Avant de démarrer ses nouvelles fonctions en janvier prochain, elle s’envole pour la France, ce seront ses seules vacances de l’année. Bref, tout devrait bien aller dans le meilleur des mondes et pourtant, plus son voyage de Noël approche, plus elle se sent prise d’une panique incontrôlable.